Докажите тождество: 3x(1-2x)(2x+1)=3x-12x^3
Алгебра
Докажите тождество: 3x(1-2x)(2x+1)=3x-12x^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-6х^2+6х^2+3х=3х-12х^3 3х+3х=3х-12х^3 6х=3х-12х^3--неверно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Физика
Пробковый пояс весом 20Н имеет объём 10дм3 . какая требуется сила , чтобы удержать эт??т пояс полностью погружённым в воду? как направлена эта сила
Українська мова
Ясинець- назва невеликого села на Рівненщині, проте слово ясинець відоме вам із повісті Віктора близнеця "Звук павутинки ", де використовується на ...
Другие предметы