Напишите пожалуйста мини-сочинение на тему "Можно ли иногда нарушать нравственны?? правила для достижения общего блага?"

Гость: Гость:

Я думаю, что нет. Потому что нравственные правила и придуманы для того,чтобы достичь общего блага. Если ты будешь их игнорировать, то к добру это не приведет. Один из принципов нравственного правила - относиться к другим так, как хочешь, чтобы другие относились к тебе. Если ты будешь пропускать это, то люди будут к тебе относиться не так, как ты хочешь. А общее благо - благо не только окружающих, но и себя. Если тебе будет плохо,то другим ты тоже необдуманно будешь делать плохо, и тогда не будет блага ни у других, ни у себя. Ну, как-то так.. можешь взять за основу и додумать сам)