Значение словосочетание гриная пора отошла

Литература
Значение словосочетание гриная пора отошла
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибная пора отошла - это значит, что наступила уже поздняя осень и уже грибное время прошло (т.к. грибы собирают не круглый год, а только в определенное время) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнени 570:(35-х)+70=100
Ответить
Литература
Напишите пожалуйста мини-сочинение на тему "Можно ли иногда нарушать нравственны?? правила для достижения общего блага?"
Ответить
Математика
На мельницу привезли 58 мешков пшеницы и 38 мешков ржи. пшеницы привезли на 8 ц больш?? ,чем ржи. сколько отдельно кг ржи и пшеницы привезли , если...
Ответить
Русский язык
Укажите, сколько форм причастий можно образовать от глагола «сидеть» А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста :) sin(2x+pi/2)=0
Ответить