Значение словосочетание гриная пора отошла
Литература
Значение словосочетание гриная пора отошла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибная пора отошла - это значит, что наступила уже поздняя осень и уже грибное время прошло (т.к. грибы собирают не круглый год, а только в определенное время)
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