Разложите на множители a) -a^2+6a-9; б)ab^3-ba^3; Представьте в виде произведения. в)3х-3y+x^2y+xy^2; г)a^3-8 (^2,^3 во второй степени, в третьей степени) ПРОШУ, ПОМАГИТЕ
Алгебра
Разложите на множители a) -a^2+6a-9; б)ab^3-ba^3; Представьте в виде произведения. в)3х-3y+x^2y+xy^2; г)a^3-8 (^2,^3 во второй степени, в третьей степени) ПРОШУ, ПОМАГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(x^2-y^2)=8(x+y)(x-y)a^2+6a-9=3(a+1-sqrt(2))(a+1+sqrt(2))ab^3-ba^3=ab(b^2-a^2)=ab(a+b)(a-b)a^3-8=(a-2)(a^2+4+2a)x(x^2-2-x)=x^3-x^2x^3-2x-x^2=x^3-x^2x=03x-3y+x^2y-xy^2=3(x-y)+xy(x-y)=(x-y)(3+xy)
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