Разложите на множители a) -a^2+6a-9; б)ab^3-ba^3; Представьте в виде произведения. в)3х-3y+x^2y+xy^2; г)a^3-8 (^2,^3 во второй степени, в третьей степени) ПРОШУ, ПОМАГИТЕ

Алгебра

Разложите на множители a) -a^2+6a-9; б)ab^3-ba^3; Представьте в виде произведения. в)3х-3y+x^2y+xy^2; г)a^3-8 (^2,^3 во второй степени, в третьей степени) ПРОШУ, ПОМАГИТЕ

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