Расскажи, что изображено на банкнотах, а что на монетах
Окружающий мир
Расскажи, что изображено на банкнотах, а что на монетах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря в какой стране ! Ты этого не уточнил(а) !!!
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