Расскажи, что изображено на банкнотах, а что на монетах

Окружающий мир
Расскажи, что изображено на банкнотах, а что на монетах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря в какой стране ! Ты этого не уточнил(а) !!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь и запиши предложения и используя антонимы
Ответить
Русский язык
Запишите местоимения которые вы использовали при определении рода имен существи??ельных укажите их лицо число род
Ответить
Алгебра
Разложите на множители a) -a^2+6a-9; б)ab^3-ba^3; Представьте в виде произведения. в)3х-3y+x^2y+xy^2; г)a^3-8 (^2,^3 во второй степени,...
Ответить
Алгебра
Помогите решить дробь Пожалуйста очень нужно!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
X:26=604 решите пож уравнения !!!
Ответить