Высоты проведенные к боковым сторонам АВ и АС остроугольного равнобедренного треугольника ABC пересекаются в точке M Найдите углы треугольника если угол BМС равен 140 градусов

Геометрия
Высоты проведенные к боковым сторонам АВ и АС остроугольного равнобедренного треугольника ABC пересекаются в точке M Найдите углы треугольника если угол BМС равен 140 градусов
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Гость:
180*3, если я не ошибаюсь то это надо решить вот так.
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