Правила проведения в театра по окружающими миру
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Правила проведения в театра по окружающими миру
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Не шуметь 2) Проходить к своему месту лицом к сидящим , а не попой!!! 3) Не разговаривать во время спектакля 4) Не шуршать фантиками 5) Не разговаривать по телефону во время спектакля 6) Нельзя вставать и уходить во время спектакля
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