Правила проведения в театра по окружающими миру

Гость: Гость:

1) Не шуметь 2) Проходить к своему месту лицом к сидящим , а не попой!!! 3) Не разговаривать во время спектакля 4) Не шуршать фантиками 5) Не разговаривать по телефону во время спектакля 6) Нельзя вставать и уходить во время спектакля