Помогите разобрать предложение по членам недалеко от дома росло дерево
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Помогите разобрать предложение по членам недалеко от дома росло дерево
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дерево это подлежащее, росло это сказуемое, недалеко это наречие, от дома обстоятельство.
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