Помогите пожалуйста 213 номер очень надо

Английский язык
Помогите пожалуйста 213 номер очень надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -; a; the 2)-; an; the 3) -, a; the 4) a; the 5) a; the 6) the, -  7) -; - 8) -; - 9)-; -; -; - 10) the; -
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите разобрать предложение по членам недалеко от дома росло дерево
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения 2с(с-4)^2-с^2(2c-10) при с=0,2
Ответить
Математика
Один фунт примерно равен четыремстам пятидесяти четырем граммам. Определите, ско??ько может весить бочонок с медом, если его вес от 3 до 4 футов.1к...
Ответить
Геометрия
Высоты проведенные к боковым сторонам АВ и АС остроугольного равнобедренного треугольника ABC пересекаются в точке M Найдите углы треугольника если...
Ответить
Математика
Поставь межлу некоторыми цифрами знак+чтобы получилась верное равенство 123456789=90
Ответить