Решите примеры Формула квадрата суммы и разности. Вариант 2 Разложите на множи??ели: 1). У2 – 4У +4 = 2). Х2 + 8Х + 16 = 3). А2 – 14А + 49 = 4).25 + 10Х + Х2 = 5). У2 + 6У + 9 = 6). А2 – 18А + 81 = 7). Х2 - 12Х...

Математика

Решите примеры Формула квадрата суммы и разности. Вариант 2 Разложите на множи??ели: 1). У2 – 4У +4 = 2). Х2 + 8Х + 16 = 3). А2 – 14А + 49 = 4).25 + 10Х + Х2 = 5). У2 + 6У + 9 = 6). А2 – 18А + 81 = 7). Х2 - 12ХУ + 36У2 = 8). 1 + 20Х + 100Х2 = 9).9У2 – 24У + 16 = Вариант 4 Разложите на множители: 1). В2 – 8В + 16 = 2).А2 + 20А + 100 = 3). Х2 + 14Х + 49 = 4). 36 – 12У + У2 = 5).64 + 16Х + Х2 = 6). А2 – 2А + 1 = 7). Х2 +6ХУ + 9У2 = 8). 4У2 – 12У + 9 = 9). 1 – 14Х + 49Х2 =

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