Решите примеры Формула квадрата суммы и разности. Вариант 2 Разложите на множи??ели: 1). У2 – 4У +4 = 2). Х2 + 8Х + 16 = 3). А2 – 14А + 49 = 4).25 + 10Х + Х2 = 5). У2 + 6У + 9 = 6). А2 – 18А + 81 = 7). Х2 - 12Х...
Математика
Решите примеры Формула квадрата суммы и разности. Вариант 2 Разложите на множи??ели: 1). У2 – 4У +4 = 2). Х2 + 8Х + 16 = 3). А2 – 14А + 49 = 4).25 + 10Х + Х2 = 5). У2 + 6У + 9 = 6). А2 – 18А + 81 = 7). Х2 - 12ХУ + 36У2 = 8). 1 + 20Х + 100Х2 = 9).9У2 – 24У + 16 = Вариант 4 Разложите на множители: 1). В2 – 8В + 16 = 2).А2 + 20А + 100 = 3). Х2 + 14Х + 49 = 4). 36 – 12У + У2 = 5).64 + 16Х + Х2 = 6). А2 – 2А + 1 = 7). Х2 +6ХУ + 9У2 = 8). 4У2 – 12У + 9 = 9). 1 – 14Х + 49Х2 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). У2– 4У +4 =(У-2)^2; 2). Х2+ 8Х + 16 =(X+4)^2; 3). А2– 14А + 49 =(A-7)^2; 4).25 + 10Х + Х2=(5+X)^2; 5). У2+ 6У + 9 =(Y+3)^2; 6). А2– 18А + 81 =(A-9)^2; 7). Х2- 12ХУ + 36У2=(X-6Y)^2; 8). 1 + 20Х + 100Х2=(1+10X)^2; 9).9У2– 24У + 16 =(3Y-4)^2; Вариант 4 Разложите на множители: 1). В2– 8В + 16 =(B-4)^2; 2).А2+ 20А + 100 =(A+10)^2; 3). Х2+ 14Х + 49 =(X+7)^2; 4). 36 – 12У + У2=(6-Y)^2; 5).64 + 16Х + Х2=(8+X)^2; 6). А2– 2А + 1 =(A-1)^2; 7). Х2+6ХУ + 9У2=(X+3Y)^2; 8). 4У2– 12У + 9 =(2Y-3)^2; 9). 1 – 14Х + 49Х2=(1-7X)^2
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