Решите уравнение: 14,6-x=2 1/3
Математика
Решите уравнение: 14,6-x=2 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,6-x=2 1/3 146/10 - x = 7/3 -x = 7/3 - 146/10 = -70/30 - 438/30 -x = -508/30 = -254/15 x=254/15
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