Помогите пожалуйста. Что вы можете сказать о числе витков в обмотках трансформатора?

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Вот неплохая методика расчета Зная необходимое напряжение на вторичной обмотке (U2) и максимальный ток нагрузки (Iн) , трансформатор рассчитывают в такой последовательности: 1. Определяют значение тока, текущего через вторичную обмотку трансформатора: I2 = 1,5*Iн, где: I2 - ток через обмотку II трансформатора, А; Iн - максимальный ток нагрузки, А. 2. Определяют мощность, потребляемую выпрямителем от вторичной обмотки трансформатора: P2 = U2*I2, где: P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки, Вт; U2 - напряжение на вторичной обмотке, В; I2 - максимальный ток через вторичную обмотку трансформатора, А. 3. Подсчитывают мощность трансформатора: Pтр = 1,25*P2, где: Pтр - мощность трансформатора, Вт; P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки трансформатора, Вт. Если трансформатор должен иметь несколько вторичных обмоток, то сначала подсчитывают их суммарную мощность, а затем мощность самого трансформатора. 4. Определяют значение тока, текущего в первичной обмотке: I1 = Pтр / U1, где: I1 - ток через обмотку I, А; Ртр - подсчитанная мощность трансформатора, Вт; U1 - напряжение на первичной обмотке трансформатора (сетевое напряжение) . 5. Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода: S = 1,3*Pтр, где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2; Ртр - мощность трансформатора, Вт. 6. Определяют число витков первичной (сетевой) обмотки: w1 = 50 U1*/S, где: w1 - число витков обмотки; U1 - напряжение на первичной обмотке, В; S - сечение сердечника магнитопровода, см2. 7. Подсчитывают число витков вторичной обмотки: w2 = 55 U2 / S, где: w2 - число витков вторичной обмотки; U2 - напряжение на вторичной обмотке, В; S-сечение сердечника магнитопровода, см2. 8. Определяют диаметры проводов обмоток трансформатора: d = 0,02 I, где: d-диаметр провода, мм; I-ток через обмотку, мА.