Помогите пожалуйста. Что вы можете сказать о числе витков в обмотках трансформатора?

Физика
Помогите пожалуйста. Что вы можете сказать о числе витков в обмотках трансформатора?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот неплохая методика расчета  Зная необходимое напряжение на вторичной обмотке (U2) и максимальный ток нагрузки (Iн) ,  трансформатор рассчитывают в такой последовательности:  1. Определяют значение тока, текущего через вторичную обмотку трансформатора:  I2 = 1,5*Iн,  где: I2 - ток через обмотку II трансформатора, А;  Iн - максимальный ток нагрузки, А.  2. Определяют мощность, потребляемую выпрямителем от вторичной обмотки трансформатора: P2 = U2*I2,  где: P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки, Вт;  U2 - напряжение на вторичной обмотке, В;  I2 - максимальный ток через вторичную обмотку трансформатора, А.  3. Подсчитывают мощность трансформатора:  Pтр = 1,25*P2,  где: Pтр - мощность трансформатора, Вт;  P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки трансформатора, Вт.  Если трансформатор должен иметь несколько вторичных обмоток, то сначала подсчитывают их суммарную мощность, а затем мощность самого трансформатора.  4. Определяют значение тока, текущего в первичной обмотке:  I1 = Pтр / U1,  где: I1 - ток через обмотку I, А;  Ртр - подсчитанная мощность трансформатора, Вт;  U1 - напряжение на первичной обмотке трансформатора (сетевое напряжение) .  5. Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода:  S = 1,3*Pтр,  где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2;  Ртр - мощность трансформатора, Вт.  6. Определяют число витков первичной (сетевой) обмотки:  w1 = 50 U1*/S,  где: w1 - число витков обмотки;  U1 - напряжение на первичной обмотке, В;  S - сечение сердечника магнитопровода, см2.  7. Подсчитывают число витков вторичной обмотки:  w2 = 55 U2 / S,  где: w2 - число витков вторичной обмотки;  U2 - напряжение на вторичной обмотке, В;  S-сечение сердечника магнитопровода, см2.  8. Определяют диаметры проводов обмоток трансформатора:  d = 0,02 I,  где: d-диаметр провода, мм;  I-ток через обмотку, мА. 
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