ПОМОГИИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! 8 г магния обработали раствором серной кислоты с массовой долей 20 % найти массу раствора

Гость: Гость:

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 Кол. вещ-ва Мg = 8г: 24г/моль = 1/3 моль (так будет точнее) Значит количество вещества кислоты тоже 1/3 моль m(H2SO4) = 1/3 моль * 98 г/моль = 32,67 г Составляем пропорцию 32.67 г - 20% Х г - 100% Х= 163,35г m(H2SO4)раствора= 163,35 г