Маленькое сочинение по картине ,,После дождя " А.М.Герасимова (1881-1963) Помогите.... Заранее спасибо!
Литература
Маленькое сочинение по картине ,,После дождя " А.М.Герасимова (1881-1963) Помогите.... Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Художник Герасимов хотел передать красату мокрой террасы после дождя. Он передовал какой был сильный ветер что он уронил стакан, сорвал лепестки цветов. А позади природа. С хрустальными капельками росы.
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