Как записать программу сложения чисел 2+3 в Паскаль ? program summa; var a,b,c:integer; begin Что нужно дальше ?

Гость: Гость:

Числа вводятся с клавиатуры? Или просто вывести сумму ? В паскале не очень, я больше в с++; напишу логику, под синтаксис подгонишь. Если просто 2+3, тогда: a=3; b=2; c=a+b; " тут надо вывести на экран с "