Помогите плиз решить первое задание

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Установите соответствие между уравнениями (А-Г) и всеми корнями этих уравнений (1-5) А)1-(x-3)²=0 Б)(x+2)³=(4-x)³ B)(x+1)³+8=0 Г)x²+6x+8=0 1)x¹= -2;x²= -4 2)x= -3 3)x= -2 4)x¹=2 x=4