Ребят, помогите пожалуйста, в чем разница между выталкивающией силой и силой Архи??еда?
Физика
Ребят, помогите пожалуйста, в чем разница между выталкивающией силой и силой Архи??еда?
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Гость:
Это одно и тоже! Учи физику!
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