Высота прямоугольного параллелепипеда 2 см, длина нижней грани- 6 см, площадь этой ??е грани- 24 см в квадрате. Вычисли площадь остальных граней параллелепипеда и его объем

Математика
Высота прямоугольного параллелепипеда 2 см, длина нижней грани- 6 см, площадь этой ??е грани- 24 см в квадрате. Вычисли площадь остальных граней параллелепипеда и его объем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24:6=4 см ширина нижней грани параллепипеда 2) 4*2=8 см² площадь передней грани параллепипеда 3) 6*2=12 см² площадь боковой грани параллепипеда 4) 6*4*2=24*2=48 см³ объем прямоугольного параллепипеда
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