Высота прямоугольного параллелепипеда 2 см, длина нижней грани- 6 см, площадь этой ??е грани- 24 см в квадрате. Вычисли площадь остальных граней параллелепипеда и его объем

Математика

Высота прямоугольного параллелепипеда 2 см, длина нижней грани- 6 см, площадь этой ??е грани- 24 см в квадрате. Вычисли площадь остальных граней параллелепипеда и его объем

Автор: Гость