В каких отношениях друг к другу находятся слова ГЛУБИННЫЙ – ГЛУБОКИЙ А) паронимы ??) омонимы В) синонимы Г) антонимы

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В каких отношениях друг к другу находятся слова ГЛУБИННЫЙ – ГЛУБОКИЙ А) паронимы ??) омонимы В) синонимы Г) антонимы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это паронимы- слова,сходные по звучанию и составу,но различающиеся значением
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