В каких отношениях друг к другу находятся слова ГЛУБИННЫЙ – ГЛУБОКИЙ А) паронимы ??) омонимы В) синонимы Г) антонимы

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В каких отношениях друг к другу находятся слова ГЛУБИННЫЙ – ГЛУБОКИЙ А) паронимы ??) омонимы В) синонимы Г) антонимы

Автор: Гость