Напишите отзыв о картине Владимира Маковского "Ярмарка в Полтаве"

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Сочинение по картине «Маковский — Ярмарка в Полтаве» в начальной школе — это раскрытие творческих способностей у ученика и одно из самых эффективных средств развития речи у школьников. Описание картины «Маковский — Ярмарка в Полтаве» воздействует на скрытые чувства ребенка, раскрывая перед ним такие стороны жизни, с которыми ребенок не мог бы столкнуться в своей повседневности. Сочинение по картине «Ярмарка в Полтаве» расширяет кругозор детей, развивает их мышление, обогащает их словарный запас. Картина, которую нарисовал художник Маковский, развивает воображение детей, совершенствует умение отбирать нужные для её описания слова и учит школьников грамотно составлять сочинения и эссе. Перед написанием сочинения дети должны познакомиться с творчеством художника и узнать как жил Маковский Владимир Егорович. Внимательно рассмотрев картину и проанализировав её содержимое можно побеседовать по её содержанию с учителем или сразу приступать к написанию сочинения. Вот и все :)