Самолёт пролетает 3600 км за 4 часа. Сколько времени понадобится вертолёту, чтобы пр??лететь это же расстояние, если его скорость составляет 1/4 скорости самолёта? За какое время вертолёт пролетит 3825 км, если будет двигаться ...
Математика
Самолёт пролетает 3600 км за 4 часа. Сколько времени понадобится вертолёту, чтобы пр??лететь это же расстояние, если его скорость составляет 1/4 скорости самолёта? За какое время вертолёт пролетит 3825 км, если будет двигаться с той же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3600:4=900(км/год) 2)900:4=225(км/год) 3)3825:225=17(год)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каких отношениях друг к другу находятся слова ГЛУБИННЫЙ – ГЛУБОКИЙ А) паронимы ??) омонимы В) синонимы Г) антонимы
Русский язык
Другие предметы
Пожалуйста, переведите текст на русский язык КАЗАН КРЕМЛЕ Казан — Татарстанның гына түгел, бөтен дөньяга таралган татар халкының башкаласы, рух...
Английский язык