Самолёт пролетает 3600 км за 4 часа. Сколько времени понадобится вертолёту, чтобы пр??лететь это же расстояние, если его скорость составляет 1/4 скорости самолёта? За какое время вертолёт пролетит 3825 км, если будет двигаться ...

Математика

Самолёт пролетает 3600 км за 4 часа. Сколько времени понадобится вертолёту, чтобы пр??лететь это же расстояние, если его скорость составляет 1/4 скорости самолёта? За какое время вертолёт пролетит 3825 км, если будет двигаться с той же скоростью?

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