Как записывать у неравенства ответ?Например:-9-6хlt;9х+9

Математика
Как записывать у неравенства ответ?Например:-9-6хlt;9х+9
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Гость:
Или х>1.2 , или записать в виде промежутка х∈(1.2;  ∞)
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