Сочинение по литературе тринадцатый подвиг геракла по теме однажды я не выучил уроки а меня спросили

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Произведение "Тринадцатый подвиг Геракла" написал Фазиль Абдулович Искандер.Это произведение мне понравилось и я решил(а) рассказать свои впечатлениями о этом произведении . Главным героем является рассказчик-мальчик,ученик пятого класса.Этот мальчик шустрый,озорной и немного лукавый.Он рассказывает нам об учителе математике и о важном для него событии.Он говорит о нём с уважение и вежливостью.Ещё он рассказывает о своих товарищах по классу:Адольф Комаров,Шурик Авдеенко,Сахаров.Сахаров-отличник,который старается быть всегда и везде умным,Авдеенко-двоечник,самый мрачный и суровый мальчик класса.Адольф Комаров-сосед рассказчика по парте,тихий,скромный и трусливый мальчишка.Вся суть рассказа в том,что однажды сам рассказчик не сделал задачу,заданную на дом и всячески пытался отмазаться.Кстати,их учитель Харлампий Диогенович был очень умным и знал греческую мифологию.И вот начал он,как всегда рассказывать,на этот раз придумывая,что жил на свете человек,который хотел совершить тринадцатый подвиг Геракла,он был нехорошим и трусливым.А потом учитель вызвал рассказчика к доске и начал сравнивать его с "Гераклом". P.S поменяй всё на своё!