Найти произвидение чисел 6 и 9

Математика
Найти произвидение чисел 6 и 9
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Гость:
Произведение значит умножаем 6 умножить на 9 54
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