Фермер продал картофель трем покупателям: первому 1/4 часть всего картофеля, второ??у 4/9остатка,а третьему 4/5 нового остатка и последние 10 кг. Сколько картофеля купил каждый из трех покупателей?
Математика
Фермер продал картофель трем покупателям: первому 1/4 часть всего картофеля, второ??у 4/9остатка,а третьему 4/5 нового остатка и последние 10 кг. Сколько картофеля купил каждый из трех покупателей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть всего картофеля - х кгпервому продал - 1/4 х, осталось тогда х-1/4х = 3/4 хвторому 4/9*3/4 х = 1/3 х продали, осталось 3/4х - 1/3х = 5/12 х, третьему продали - 4/5*5/12х=1/3 х +101/4х+1/3Х+1/3х+10=х; 11/12 х +10 = х; х-11/12 х = 10; 1/12 х =10; х=120 кг - это всего было картофеля1 продали - 1/4*120=30 кг, второму продали - 1/3*120=40 кг, третьему продали 1/3*120 +10 = 50 кг
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