Фермер продал картофель трем покупателям: первому 1/4 часть всего картофеля, второ??у 4/9остатка,а третьему 4/5 нового остатка и последние 10 кг. Сколько картофеля купил каждый из трех покупателей?

Математика

Фермер продал картофель трем покупателям: первому 1/4 часть всего картофеля, второ??у 4/9остатка,а третьему 4/5 нового остатка и последние 10 кг. Сколько картофеля купил каждый из трех покупателей?

Автор: Гость