Что было-бы если Дмитрий Донской продолжил преследовать Мамая(Куликовская битва)
История
Что было-бы если Дмитрий Донской продолжил преследовать Мамая(Куликовская битва)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, пленил бы его. Но это было нецелесообразно, так как Мамай впоследствии был убит Тохтамышем.
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