Что было-бы если Дмитрий Донской продолжил преследовать Мамая(Куликовская битва)

История
Что было-бы если Дмитрий Донской продолжил преследовать Мамая(Куликовская битва)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, пленил бы его. Но это было нецелесообразно, так как Мамай впоследствии был убит Тохтамышем. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Най­ди­те длину век­то­ра (6; 8).
Ответить
История
Характеристика новгородского княжества
Ответить
Математика
Фермер продал картофель трем покупателям: первому 1/4 часть всего картофеля, второ??у 4/9остатка,а третьему 4/5 нового остатка и последние 10 кг. С...
Ответить
Математика
Решите подробно 0,3y=0,0162
Ответить
Математика
Найди 2 чесла если их сума равна 15 а разность3
Ответить