Состав и запиши предложения используя антоонимы

Русский язык
Состав и запиши предложения используя антоонимы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нормаьной погоде облака светлые, а перед грозой - тёмные. Шоколад с какао - чёрный, а с молоком - белый. Высокие ростом люди играют в баскетбол, а низкие ростом - в футбол. Старый нож режет плохо, а новый - хорошо!
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