Состав и запиши предложения используя антоонимы

Гость: Гость:

При нормаьной погоде облака светлые, а перед грозой - тёмные. Шоколад с какао - чёрный, а с молоком - белый. Высокие ростом люди играют в баскетбол, а низкие ростом - в футбол. Старый нож режет плохо, а новый - хорошо!