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0,6х-1,8=36 решите плиз
Математика
0,6х-1,8=36 решите плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,6х=36-1,8 0,6х=34,2 х=34,2/0,6 х=342/6 х=57
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