Сочинение.Опишите для конкурса "Моё любимое животное" какое-нибудь животное,которое живёт в вашем доме или за которым вы наблюдали (собаку,кошку,птицу,крысу и т.п.).Охарактеризуйте его внешний вид и повадки (как ест,спит,играет...

Гость: Гость:

у меня есть животное кошка её зовут богира, Она очень смешная её лицо похоже на обезьянку. Когда гладишь кошку она мурчит и наченают у неё блестеть глазки .А нос похож на капельку чернила потому что он чёрный .Сама кошка серая. Потому что она вислоухая её все называют обезьянкой . Иногда когда заиграется может и оцарапать и укусить а иной раз сама пострадает упадет с дивана . Она очень весёлая и забавная кошка из этого я её люблю!