Сочинение.Опишите для конкурса "Моё любимое животное" какое-нибудь животное,которое живёт в вашем доме или за которым вы наблюдали (собаку,кошку,птицу,крысу и т.п.).Охарактеризуйте его внешний вид и повадки (как ест,спит,играет...

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Сочинение.Опишите для конкурса "Моё любимое животное" какое-нибудь животное,которое живёт в вашем доме или за которым вы наблюдали (собаку,кошку,птицу,крысу и т.п.).Охарактеризуйте его внешний вид и повадки (как ест,спит,играет и т.д.).С самого начала опредилите основную мысль вашего описания.Подберите заголовок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у меня есть животное кошка её зовут богира, Она очень смешная её лицо похоже на обезьянку. Когда гладишь кошку она мурчит и наченают у неё блестеть глазки .А нос похож на капельку чернила  потому что он чёрный .Сама кошка серая. Потому что  она вислоухая её все называют обезьянкой .  Иногда когда заиграется может и оцарапать и укусить а иной раз  сама пострадает упадет с дивана . Она очень весёлая и забавная  кошка из этого я её люблю!

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