Сочинение по картине П. П. Кончаловского «Сирень в корзине»

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Для чего на свете существуют цветы? С их яркими или нежными красками и непередаваемым ароматом? Лучше всего ответ на этот вопрос знают художники: для того, чтобы наполнять сердца людей любовью и красотой, чтобы грусть и плохое настроение растворялись без следа при одном взгляде на нежные лепестки или тугие бутоны цветов. «В этом букете все живет, цветет и радуется», ‒ это слова знаменитого русского художника П.П. Кончаловского о своей картине «Сирень в корзине». Признанный мастер натюрморта, он очень любил цветы, а сирень просто обожал и большое количество своих работ посвятил именно ей. На полотне изображен роскошный букет сирени, помещенный в плетеную корзину. На крупных соцветьях лилового, белого, красного и синего цветов играют лучи солнца, пышные гроздья выглядят особенно выразительно на неярком фоне, они как будто стараются вырваться из окружившей их тени. Букет на картине создает ощущение солнечного летнего утра, когда растения еще не полностью расстались с ночной прохладой, но уже ловят на себе теплые лучи солнца. Легкий серебристый налет утренней влаги окутывает каждый лепесток, и нет никаких сомнений, что еще минуту назад веточки сирени качались среди яркой зелени и щебечущих птиц. Этот букет ‒ посланник цветущих садов ‒ призван напоминать людям о красоте природы, о самых удивительных и запоминающихся моментах нашей жизни.