Сочинение по картине З.Е Серебряковой "за обедом"

Гость: Гость:

На картине я вижу детей, которых мама посадила обедать.На переднем плане сидят мальчик и девочка, которые смотрят кажется прямо на меня.Мальчик внимательно смотрит с полуоборота, даже ложка застыла у него в руке, а его младшая сестричка очень удивлена.Мама стоит рядом возле младшей дочери и только насыпает кушать для нее.На заднем плане сидит их старший брат.Он взял в руки стакан и не обращает внимание ни на кого. Я думаю, что эта семья очень дружная.Мне очень понравилось, что семья обедает за празднично накрытым столом.В этой семье видно есть неуклонные традиции и семья их придерживается.