Сочинение по рассказу дубровский

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История написания романа. Перу А.С.Пушкина принадлежит неисчислимое количество храбрых, гордых, мужественных героев, Дубровский является одним из них. Сюжетом романа «Дубровский» послужил рассказ его другаП.В.Нащокина о том, как он видел дворянина Островского, который делил земельный удел, и был изгнан из поместья, в последствии чего остался с крестьянами и стал разбойником. В романе »Дубровский» идёт вечная борьба добра и зла в виде разбойника Дубровского и барина Троекурова, наверное, не бывает литературного произведения в котором бы присутствовала тема добра и зла. Дубровский — человек с тяжелой судьбой. Дубровский сын поручика гвардии, лишившийся матери; в восьмилетнем возрасте был отправлен в кадетское училище. Дубровскому приходит письмо о том, что его отец тяжело болен и ,что имение его отца переходит Троекурову. Для Троекурова крестьяне являлись его рабами он обходился с ними жестоко и грубо, а Дубровский человек который уважает не титулы и звания, а прежде всего человека, он не думал он них как об своей собственности.После получения отпуска Дубровский на всех парах спешит домой к отцу, но увы вскоре после его приезда он умирает. Дубровский вечером поджигает усадьбу. Все недовольные жители Кистевки не хотят переходить к «другому барину», и Дубровский решает увести их в лес и стать их предводителем . Чтобы прокормить крестьян Дубровский вынужден стать разбойником. Случайно встретив встретил едущего к Троекурова учителя он решает купить у него документы, и дождаться нужного момента, чтобы нанести удар в спину. Он ждет удобного момента для мести, но влюбляется в дочку Троекурова Машу. Из-за любви Владимир отказывается от мести. Пушкин усугубляет ссору. Маша жениться с пожилым князём Верейским против её воли. Владимир всячески пытался предотвратить это бракосочетание но, увы напрасно, Маша обвенчалась. Во время переезда картежа в Верейское имение люди Дубровского окружили карету, но Маша отказывается от его помощи. Она объяснила это тем, что уже дала клятву и не может её нарушить. Через некоторый промежуток времени власти пытались окружить отряд Дубровского, но безуспешно. После этого наш главный герой распустил банду и скрылся за границами.