Сочинение по роману Дубровский на тему Любовь Владимера и Марии Пожалуйста сроч??о нужно
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Сочинение по роману Дубровский на тему Любовь Владимера и Марии Пожалуйста сроч??о нужно
Ответ(ы) на вопрос:
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Маше семнадцать лет. Она дочка Троекурова,являющегося врагом Владимира Дубровского,после того,как умер его отец,по вине Троекурова. Она-красивая девушка,которую любит её отец, желающий ей добра.на всю жизнь ,она образована,увлечена музыкой .Отец начал её в свет выводить. У Троекурова был ещё Саша-сын, для которого отец пригласил учителя- француза,а ещё у князя была привычка "шутить"с людьми,запирая их в комнату с голодным медведем ,а закрыв дверь.наблюдать за человеком.Обычно все выходили оттуда израненные,в оборваной одежде,а Троекуров видя все,хохотал. Так же он поступил и с французом,но Дефорж пристрелил медведя. А главное, что этим учителем - французом оказался Дубровский-сын,который взял у настоящего учителя,за деньги его свидетельство о рождении и документы..У Троекурова никто не знал ,как выглядит учитель - француз, и все пошло прекрасно. Кроме воспитания Саши, Дубровский занимался музыкой с Машей.которая даже не заметила,как влюбилась в Дубровского.Владимир же, тоже полюбил Машу. Однажды Дубровский назначил Маше встречу в саду,где сказал о своих чувствах, раскрыл ей свое настоящее имя и сказал, что должен уехать. из-за того, что он ограбил в доме Троекурова одного из своих врагов, который рассказал всё о Дубровском Кирилле Петровичу Троекурову. .Теперь Маша узнала,что Дубровский разбойник и что его разыскивает полиция. Она узнала правду ,но от Владимира не отреклась Машу покорили в молодом учителе его благородство ,усердие и особенно-его храбрость .Уходя, Дубровский сказал Маше, что если что-нибудь случится, он придет к ней на помощь. И это произошло- Троекуров нашел Маше мужа - старого князя Верейского. Маша не хотела замуж, и в этот же день Дубровский прислал ей письмо. Они встретились . Дубровский был в курсе дела, и они наперекор всему решили пожениться ,решившись на побег.. Но судьбе было угодно отнять у них этот шанс,побег не удался. Пришло время свадьбы Маши с князем Верейским, но Дубровского не было. Вот уже и обряд бракосочетания. состоялся,а за Машей никто не приехал. Маша вместе с мужем села в карету, и здесь на них напали люди Дубровского. Дубровский предлагал Маше свободу, но она отказала ему, сказав, что он опоздал и что теперь она уже жена князя Верейского. Хотя Маша очень любила Дубровского, она была человеком верующим – и как Богом велено, пусть так и будет. Честь и долг для неё дороже любви.В общем, Маша осталась с князем, а Дубровский через некоторое время уехал за границу. Стало спокойнее, но никто не знает, что бы было, если бы Дубровский не опоздал…
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