Сочинение по теме "Мой любимый уголок природы".
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Сочинение по теме "Мой любимый уголок природы".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой любимый уголок в природе это лес.Там чистый воздух,спокойно,поют птицы.Я гуляю там почти каждый день и мне там очень хорошо.иногда я гуляю с друзьями.вместе с семьёй мы идём в поход,также и с друзьями.там очень весело,уютно,как дома.недавно с одноклассниками мы садили деревья,кусты,цветы.вот такой у меня самый любимый уголок природы.
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