Помогите придумать соченение на тему пеметный день лета

Гость: Гость:

Правильно пишется пАметный а не пеметный сочинение:Однажды, теплым летним днем, мы с отцом пошли в лес по грибы. Лес был полон звуков и голосов птиц. С грибами нам в этот раз очень повезло - довольно быстро набрали полную корзину с верхом. Пора было отправляться домой. Вдоль лесной тропы росли маленькие елочки, и я случайно задел одну из них ногой. Неожиданно оттуда вспорхнула какая-то птичка. Конечно, я решил полюбопытствовать, что там, под елочкой. Наклонился, раздвинул ветки и увидел несколько яичек голубоватого цвета, лежащих в гнезде. А птичка, оказывается, не улетела далеко. Она села на дерево неподалеку и стала жалобно чирикать. Пришлось звать на помощь отца - я не знал, что делать дальше. Отце посоветовал не трогать гнезда - иначе птичка не вернется туда. Само место мы запомнили и благополучно вернулись домой. А потом, когда прошло некоторое время, решили вернуться, чтобы посмотреть, не появились ли птенцы. И в самом деле, появились! Маленькие, еще слепые и беспомощные. Мы вернулись еще раз, через неделю. На этот раз птенчиков уже не было. Наверно, мать увела их с собой, хотела защитить и уберечь.