Написать числительные в нужной форме, глубина Атлантического океана достигает 8428 м.
Русский язык
Написать числительные в нужной форме, глубина Атлантического океана достигает 8428 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глубина Атлантического океана достигает восьми тысяч четыреста двадцати восьми метров.
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