Помогите пожалуйста 3 класс дидактическое работа Вставь буквы Рядом напиши пров??рочное слова Лосята- осень- весна- вечер- чистота- бледнел- ласка- строитель- пл?тил- ут?пил ст?-пил р?бел
Русский язык
Помогите пожалуйста 3 класс дидактическое работа Вставь буквы Рядом напиши пров??рочное слова Лосята- осень- весна- вечер- чистота- бледнел- ласка- строитель- пл?тил- ут?пил ст?-пил р?бел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лось осенний вёсны вечерний чисто бледный ласковый строить,стройка платил-плата утопил-топка ступил-подступ рябел-рябь,рябит
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