Помогите решить задачу мышка до норки по прямой 20 шагов кощке до мышки по той прям??й 5 прыжков пока кошка сделает 1 прыжок и мышка сделает 3 шага а 1 кошачий прыжок и 10 мышаных шагов мышка находится на прямой между кошкой и ...

Гость: Гость:

Кошке до норки остаётся расстояние равное 70(5*10+20) мыш. шагам. 1 прыжок кошки равен 10 мыш. шагам. через один кош. прыжок кошке до норы останется 60 мыш. шагов, мышке - 17, 2ой кош. прыжок: кошке 50, а мышке 14 и т. д. , на 6-ой прыжок кошке 10, а мышке 2, а так как мышка делает 3 шага за 1 прижок кошки, то мышка успеет добежать до норки.