Выписать 20 взаимствованных слов из художественной литературы

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Пушкин, "Евгений Онегин": "Судьба Евгения хранила: Сперва МАДАМ за ним ходила, Потом МЕСЬЕ ее сменил. Ребенок был резов, но мил... " Лермонтов, "Герой нашего времени, Тамань": Заключительные слова Печорина: "И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных КОНТРАБАНДИСТОВ? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошёл ко дну! " Гоголь, "РЕВИЗОР" – да, хоть само название. Булгаков, "Собачье Сердце" – "Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительней всего то, что говорите её БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО и уверенно. "