Сравните элементы дороги, расположенной около вашего дома, и изображенные на рисунке. Какие элементы дороги отсутствуют на рисунке?

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Сравните элементы дороги, расположенной около вашего дома, и изображенные на рисунке. Какие элементы дороги отсутствуют на рисунке?

Автор: Гость