Сравните элементы дороги, расположенной около вашего дома, и изображенные на рисунке. Какие элементы дороги отсутствуют на рисунке?
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Сравните элементы дороги, расположенной около вашего дома, и изображенные на рисунке. Какие элементы дороги отсутствуют на рисунке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пешеходный переход (зебра). И светофор считается?
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