!!!СРОЧНО!!! Объясните пословицу- Лето собирает, а зима поедает.

Литература
!!!СРОЧНО!!! Объясните пословицу- Лето собирает, а зима поедает.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом заготавливаются на зиму. Соленья, варенья и всё такое. И зимой следовательно, это всё съедается)))
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