Напишите пожалуйста описание памятника церковь покрова на Нерли

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Церковь Покрова на Нерли Небольшая, но невероятно изящная церковь Покрова на Нерли – храм, выстроенный из белого камня и расположенный во Владимирской области, что в нескольких километрах от селения Боголюбово. Церковь является не только одной из многочисленных святынь православного вероисповедания, но и выдающимся памятником владимиро-суздальского зодчества. В многочисленных литературных источниках считается, что источником, наиболее правдиво передающим дату основания церкви, является историк Воронин Н.Н., указавший 1165 год. Воронин основывался на книге, посвященной Житию Андрея Боголюбского, в котором указывается, что возведение церкви было осуществлено в честь светлой памяти Изяслава Андреевича – погибшего сына прославленного князя. Храм был освящен в честь Покрова Богородицы – праздника, который в середине 12 века отмечался на Руси согласно инициативе самого Андрея Боголюбского. Скорей всего, это первая на Руси церковь Покрова. Согласно легенде, описывающейся в Житии Святого Андрея Боголюбского, для церкви был специально выбран белый камень, который был привезен из Булгарского царства. Но данное предположение опровергается историческими фактами, а также палеонтологическими анализами того самого камня, применяемого при строительстве. В последние годы 18 столетия по причине малого дохода церкви Покрова настоятель Боголюбского монастыря пожелал разобрать ее на составляющие для строительства монастырской колокольни, но на это совершенно не хватало денег. Стоит отметить тот факт, что месторасположение церкви Покрова Богородицы является уникальным, ведь здание храма стоит в самой низине. Первоначально возле церкви находилось место впадения реки Нерли в Клязьму, но сегодня русла этих рек поменяли направление. Храм располагался фактически на речном перепутье, изящно оформляя перекрестье важных торговых водных путей. Храм Покрова стоит на рукотворном холме. Фундамент – обыкновенный, относящийся к ленточному типу, и был заложен на глубине в 1,6 м; его высота составляла 3,7 м. Стены являлись продолжением фундамента и были полностью засыпаны грунтом из глины искусственно созданного холма, который был облицован при помощи белого камня. Получается, что фундамент был направлен в сторону глубины на 5 м – такая технология помогала противостоять высокому подъему реки. До настоящего времени хорошо сохранился главный объем, представленный несколько вытянутым по линии продольной оси четвериком. Размер основного объема составляет 8 на 7 м при стороне подкупольного квадрата в 3,2 м. Храм имеет одну главу. Церковь относится к крестово-купольному типу и является трехапсидным, четырехстолпным, одноглавым, а также оснащенным аркатурно-колончатыми поясами и уникальными порталами. Храмовые стены – строго вертикальны по причине искусно подобранных пропорций – именно поэтому они смотрятся несколько наклоненными внутрь, что создает иллюзию высокого сооружения. Отвечающие за интерьер крестчатые столпы немного сужаются к верху, что также создает впечатление высокого здания. Членения южной и северной стен церкви Покрова асимметричны, а расположенные с восточной стороны прясла – несколько узки. Стоит отметить, что сумма ширины стеновых прясел и выступов, расположенных по бокам апсид, фактически равняется ширине средних стеновых прясел, по причине чего общая композиция храма смотрится совершенно уравновешенно со всех сторон. В наличии имеются многообломные пилястры, оснащенные полуколоннами, которые располагаются на внешней части стен церкви и полностью соответствуют имеющимся внутренним лопаткам. На стенах храма Покрова Богородицы имеются резные рельефы. Центральной фигурой в композиционном комплексе трех фасадов является царь Давид-псалмопевец, восседающий на троне и держащий в руках псалтерий – данное оформление включает в себя фигуры львов, птиц и некоторые женские маски. Все первоначальные росписи храма были полностью утрачены еще в 1877 году. На сегодняшний день многие исследователи отмечают необычайную изысканность форм церкви Покрова на Нерли, что достойно причисляет ее к красивейшим православным храмам.