Вставь пропущенные числа так, чтобы равенства стали верны. 47=( )+7 33=30+( ) 68=( )+8 7+9-8+3=( ) 25=( )+5 74=70+( ) 93=( )+3 15-6+9-10=( )
Математика
Вставь пропущенные числа так, чтобы равенства стали верны. 47=( )+7 33=30+( ) 68=( )+8 7+9-8+3=( ) 25=( )+5 74=70+( ) 93=( )+3 15-6+9-10=( )
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40;3;60;11;20;4;90;8
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