Вставь пропущенные числа так, чтобы равенства стали верны. 47=( )+7 33=30+( ) 68=( )+8 7+9-8+3=( ) 25=( )+5 74=70+( ) 93=( )+3 15-6+9-10=( )

Математика
Вставь пропущенные числа так, чтобы равенства стали верны. 47=( )+7 33=30+( ) 68=( )+8 7+9-8+3=( ) 25=( )+5 74=70+( ) 93=( )+3 15-6+9-10=( )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40;3;60;11;20;4;90;8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочное слово к слову камышИ
Ответить
Русский язык
Объясни значение выражений : " Голубая река " ," Желтая река " ,"Шелковый путь".
Ответить
Литература
Придумай рассказ на тему : остаться к разбитого корыта
Ответить
Информатика
Как вы понимаете смысл фразы операционная система windows обеспечивает одинаковый п??льзовательский интерфейс при работе с разными объектами
Ответить
Математика
Представьте числа в виде обыкновенной несократимой дроби. 0, 875 и 0,3. Спасибо за отв??т!
Ответить