Придумай рассказ на тему : остаться к разбитого корыта

Литература
Придумай рассказ на тему : остаться к разбитого корыта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делай по рассказу А С Пушкина Золотая рыбка
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