Перевести из 2 сс в 10 сс в 8, 16 ричные (число : 1001110101(2двоичные))
Информатика
Перевести из 2 сс в 10 сс в 8, 16 ричные (число : 1001110101(2двоичные))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1001110101 = 1*2^9 + 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 1*2^2 + 1*2^0 = 512 + 64 + 32 + 16 + 4 + 1 = 629 (в 10) 2) 1.001.110.101 = 1165 (в 8) 3) 10.0111.0101 = 275 (в 16)
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