Перевести из 2 сс в 10 сс в 8, 16 ричные (число : 1001110101(2двоичные))

Информатика
Перевести из 2 сс в 10 сс в 8, 16 ричные (число : 1001110101(2двоичные))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1001110101 = 1*2^9 + 1*2^6 + 1*2^5 + 1*2^4 + 1*2^2 + 1*2^0 = 512 + 64 + 32 + 16 + 4 + 1 = 629 (в 10) 2) 1.001.110.101 = 1165 (в 8) 3) 10.0111.0101 = 275 (в 16)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уровнения, пожалуйста!!!
Ответить
Математика
№2(3 балла). Расшифруйте ребус, где под одинаковыми буквами подразумеваются одинаковые цифры: MNKF + MNKF ----------- KFHNF Составьте сам...
Ответить
Русский язык
Как вы думаете, ставится ли запятая перед словом "как"? „Воображение сопутствует жизни_как переливающийся блеск быстрой воде родника“. И, пожал...
Ответить
Английский язык
Вставьте нужное местоимение. 1. ( I ,my, me) am playing tennis, Pete is playing with (I, my, me.) 2. (I, My, me) parents are old people. (They,...
Ответить
Физика
Тело массой 400 грамм под действием силы 8Н преобрело скорость 36км\ч. Определите какой путь приобрело тело
Ответить