Как вы думаете, ставится ли запятая перед словом "как"? „Воображение сопутствует жизни_как переливающийся блеск быстрой воде родника“. И, пожалуйста, объясните, почему. Буду очень благодарна.
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Как вы думаете, ставится ли запятая перед словом "как"? „Воображение сопутствует жизни_как переливающийся блеск быстрой воде родника“. И, пожалуйста, объясните, почему. Буду очень благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь ставится запятая , так как здесь идёт сравнение : воображение сопутствует , как переливающийся блеск ...
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