Тело массой 400 грамм под действием силы 8Н преобрело скорость 36км\ч. Определите какой путь приобрело тело
Физика
Тело массой 400 грамм под действием силы 8Н преобрело скорость 36км\ч. Определите какой путь приобрело тело
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=0.4 кг F=8 H Vo=0 V=10 м/с S-? S=Vot+0.5at² V=Vo+at t=V/a a=F/m a=8/0.4=20 м/с² t=10/20=0.5 c
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