Помогите перевисти питер пен 7 класс глава 2 The Shadow

Гость: Гость:

Мистер Дарлинг привыкли хвастаться Венди что ее мать не только любила его, но уважала его. Он был одним из тех глубоких, кто знает об акции и акции. Конечно, никто не знает, но он вполне, казалось, знал, и он часто говорил, фондовые индексы и акции снижались в пути, который заставил бы любую женщину уважать его. Миссис Дарлинг была замужем в белом, и сначала она хранила книги отлично, почти радостно, как если бы это была игра, не так много, как Брюссельская капуста пропала, но и по всей соцветий, выбыли, а вместо них там были фотографии младенцев без лица. Она рисовала их, когда она должна была суммируются. Они были догадки миссис Дарлинг. Венди появилась первой, потом Джон, а затем Майкл. В течение недели или два после того, как Венди пришла вряд ли они будут в состоянии держать ее, поскольку она была другим ртом. Мистер Дарлинг был ужасно гордился ею, но он был очень благородный, и он присел на край кровати миссис Дарлинг, держа ее руку и вычисляя расходы, в то время как она смотрела на него умоляюще. Она хотела рискнуть, будь что может, но это не его путь, его образ был с карандашом и бумажкой, и если она перепутала его с предложения ему пришлось начать сначала. "Не мешай", он будет умолять ее. "У меня есть один фунт семнадцать здесь, а также двух и шести в офисе, я могу отрезать себе кофе в офисе, скажем, десять шиллингов, два, девять и шесть, с восемнадцать и три три девять семь пять нулю нулю в моей чековой книжки делает восемь-девять-семь—кто шевелится?—восемь девять семь, дот и перевезти семью—не говори, мой собственный—и фунт ты одолжил этому человеку, который подошел к двери—тихо, ребенок—точка и выносить ребенка—нет, вы сделали это!—я сказал девять-девять-семь? да, я сказал девять девять семь; вопрос в том, можем ли мы попробовать его на один год девять девять семь?" "Конечно, Джордж," воскликнула она. Но она была предвзята в пользу Венди, и он был действительно грандиознее характер. "Помню, паротит", - предупредил он ее почти угрожающе, и отправился снова. "Свинка один фунт, то есть то, что я положил, но я осмелюсь сказать, это будет больше похоже на тридцать шиллингов—не говорят—корь одни пятерки, краснуха половины Гвинеи, делает два пятнадцать шесть—не покачивать пальцем—коклюш, скажем, пятнадцать шиллингов"—и так далее он пошел, и это всякий раз по-разному;