ОБЪЯСНИТЕ СХЕМУ: ДНК--gt;иРНК--gt;белок
Биология
ОБЪЯСНИТЕ СХЕМУ: ДНК--gt;иРНК--gt;белок
Ответ(ы) на вопрос:
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АТАЦ-ГАЦТ-ГГЦТ-АЦЦТ УТУГ-ЦУГА-ЦЦГА-УГГА
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