ОБЪЯСНИТЕ СХЕМУ: ДНК--gt;иРНК--gt;белок

Биология
ОБЪЯСНИТЕ СХЕМУ: ДНК--gt;иРНК--gt;белок
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Гость:
АТАЦ-ГАЦТ-ГГЦТ-АЦЦТ УТУГ-ЦУГА-ЦЦГА-УГГА
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