Вике надо переплыть реку, скорость течения которой равна 2,3 км/ч. Вика плывет со ск??ростью 3,5 км/ч. Под каким углом к берегу нужно плыть, чтобы пересечь реку перпендикулярно берегу?

Математика
Вике надо переплыть реку, скорость течения которой равна 2,3 км/ч. Вика плывет со ск??ростью 3,5 км/ч. Под каким углом к берегу нужно плыть, чтобы пересечь реку перпендикулярно берегу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нарисуй треугольник со сторонами 2,7 и 3,9 с прямым углом и замерий угол. Те тупо ей вперед нужно проплыть 3,9 и в бок 2,7. Понятно?
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